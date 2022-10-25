Штайнмаєр під час візиту в Корюківку був змушений вирушити в бомбосховище через повітряну тривогу. Сирена прозвучала, коли Штайнмаєр спілкувався зі ЗМІ.

До теми Любов до "ірисів" спільна: Укрзалізниця вибрала непрості квіти для зустрічі Штайнмаєра

Штайнмаєр перебував в укритті понад годину

Німецькому президенту, який несподівано приїхав в Україну, довелося "вести спонтанну розмову" з цивільним населенням у бомбосховищі. Українки розповіли німецькому президенту, що практично щодня чують звуки сирен і вже звикли до них.

Сирена прозвучала, коли Штайнмаєр був на вулиці: відео

Видання BILD інформує, що Штайнмаєр провів в укритті понад годину. Повідомляється, що тривогу оголосили, коли президент Німеччини спілкувався з міським головою Корюківки Ратаном Ахмедовим.

Це дало нам особливо чітке уявлення про ті умови, в яких щодня тут живуть люди,

– сказав Штайнмаєр.

Штайнмаєр вперше приїхав в Україні з 24 лютого

Це перший візит президента Німеччини до України від початку повномасштабної війни. Торік Штайнмаєр теж відвідував Корюківку, де у березні 1943 року нацисти вбили всіх жителів, а саме містечко спалили.

Очікується, що Штайнмаєр має повернутися до Києва та зустрітися з Володимиром Зеленським. Минулого тижня поїздку Штайнмаєра до Києва було відкладено з міркувань безпеки.

Штайнмаєр планував візит до України ще у квітні, через що розгорівся скандал. Зокрема, німецький президент, який був близьким до Росії, заявив, що його візит відхилили. У Києві сказали, що не отримувала запитів від німецького президента.

У Німеччині критикували Україну через позицію щодо Штайнмаєра. Німецький канцлер Олаф Шольц сказав, що приїде в Київ у тому випадку, якщо це зробить і Штайнмаєр.

На початку травня "конфлікт" вдалося залагодити. Президенти України та Німеччини провели розмову.

Варте уваги – Штайнмаєр отримав цікавий подарунок від УЗ: дивіться відео