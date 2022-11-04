Так, у Новій Каховці лінія оборони ворога більше схожа на громадські туалети. Здається, ніби окупанти готуються до якогось фестивалю й тому поставили багато туалетів. Фото з місця події опублікували місцеві телеграм-канали, пише 24 канал.

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Однак насправді це не туалети, як може здатися з першого погляду. Це дійсно оборонні конструкції з бетону. Можливо, той хто планував облаштування оборони вирішив зупинити контрнаступ ЗСУ сміхом.



Лінія оборони ворога у Новій Каховці / "Риа-Мелитополь"



Росіяни готуються оборонятися в Новій Каховці / Фото "Риа-Мелитополь"

Чи будуть окупанти битися за Херсон

Аналітики американського Інституту вивчення війни спробували спрогнозувати, чи будуть російські війська битися за Херсон, коли туди прийдуть Збройні Сили України. Зараз окупанти облаштовують запасні позиції на лівому березі Дніпра та оборонні позиції на північний захід від Херсона. Крім того, туди перекидають додаткові сили.

То ж наразі неможливо сказати, що саме задумали окупанти. Водночас, якщо елітні підрозділи Росії виведуть з правого берега Дніпра, це означатиме що ворог не битиметься.

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