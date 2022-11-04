Пропагандисты говорят, что российские войска могут пойти на левый берег реки Днепр. Кстати, в Херсонской области до сих пор продолжается принудительная "эвакуация".

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Будут ли россияне сражаться за Херсон

Аналитики утверждают, что захватчики продолжают готовить запасные позиции на левом (восточном) берегу Днепра, обустраивая оборонительные позиции северо-западнее Херсона и перебрасывая туда дополнительные мобилизованные силы.

По предварительной информации, некоторые российские элитные подразделения – такие как воздушно-десантные войска и морская пехота – продолжают действовать на правом берегу Днепра, и их полный вывод с севера Херсонской области был бы более четким показателем того, что захватчики не будут бороться за Херсон или населённые пункты на правом берегу.

Также ранее источники обсуждали сообщения о закрытии некоторых российских контрольно-пропускных пунктов в окрестностях Херсона, краже городских памятников и снятии российского флага со здания Херсонской областной администрации как признаки ухода России из города.

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