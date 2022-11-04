Переселенка из Херсона Анна сообщила, как работал подвал россиян в оккупированном Херсоне. Женщина рассказала историю, как оккупанты забрали ее знакомых в подвал, где пытают людей.

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Оккупанты удерживают людей в неволе по 2 – 3 недели

Она отметила, что в подвалах россияне держали людей по несколько недель и пытали. При этом захватчики кормили удерживаемых всего один раз в день.

У нас процветал подвал. Людей держали по 2 – 3 недели. Первую неделю их пытали. Дальше держали только для того, чтобы сошли синяки. Чтобы по человеку не было видно, что он был в подвале. При этом кормили только один раз в день,

– сообщила Анна жуткие детали.

Что именно россияне хотели от людей – Анна затруднилась ответить. В то же время она сказала, что на рынок не выходила с телефоном, ведь оккупанты могли остановить и проверить его.

"Если там видели что-нибудь связанное с Украиной, то отправляли в подвал", – сказала переселенка.

Женщина рассказала о своей подруге из Чернобаевки, которой приходится преодолевать 3 блокпоста, чтобы добраться в Херсон. Во время прохождения одного из блокпостов женщину чуть не забрали в подвал.

На подконтрольной Украине территории у нее (подруги – 24 канала) есть сестра. Она себе в телеграме поставила на заставку флаг Украины. Из-за этой картинки подругу чуть не забрали в подвал. Поэтому все наши друзья, с которыми мы переписывались, удалили все фото и оставили только имя, чтобы не подвергать нас опасности,

– резюмировала Анна.

ВСУ наступают на Херсон

Украинские военные шаг за шагом освобождают от оккупантов Херсонскую область. Недавно наши воины подняли флаг Украины над Малой Сейдименухой.

Также ежедневно на оккупированной территории Херсонской области происходит "хлопок". В частности, ночью 4 ноября россияне неудачно "покурили" в гостинице возле Олешек. Также взрывы раздавались в окрестностях Херсона.

Что касается оккупантов, то российские элитные подразделения продолжают действовать на правом берегу Днепра. В то же время, россияне пытаются закрепляться на левом берегу.

Следует отметить, что 3 ноября из здания Херсонской ОГА таинственно исчез флаг России. Также жители правобережья Херсонщины сообщают, что оккупанты покинули блокпосты в некоторых населенных пунктах.

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