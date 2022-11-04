Переселенка з Херсона Анна повідомила, як працював підвал росіян в окупованому Херсоні. Жінка розповіла історію, як окупанти забрали її знайомих до підвалу, де катують людей.
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Окупанти утримують людей в неволі по 2 – 3 тижні
Вона зазначила, що у підвалах росіяни утримували людей по декілька тижнів і катують. При цьому загарбники годували людей, яких утримують, всього один раз на день.
У нас процвітав підвал. Людей тримали по 2 – 3 тижні. Перший тиждень їх катували. Далі тримали тільки для того, що зійшли синяки. Щоб по людині не було видно, що вона була у підвалі. При цьому годували тільки один раз в день,
– повідомила Анна моторошні деталі.
Що саме росіяни хотіли від людей – Анна не змогла відповісти. Водночас вона сказала, що на ринок не виходила з телефоном, адже окупанти могли зупинити й перевірити його.
"Якщо там бачили щось пов'язане з Україною, то відправляли у підвал", – сказала переселенка.
Жінка розповіла про свою подругу з Чорнобаївки, якій доводиться долати 3 блокпости, щоб добратися в Херсон. Під час проходження одного з блокпостів жінку ледь не забрали у підвал.
На підконтрольній Україні території у неї (подруги – 24 канал) є сестра. Вона собі в телеграмі поставила на заставку прапор України. Через цю картинку подругу ледь не забрали в підвал. Тому всі наші друзі, з якими ми переписувалися, повидаляли всі фото й лишили тільки ім'я, щоб не наражати нас на небезпеку,
– резюмувала Анна.
ЗСУ наступають на Херсон
- Українські військові крок за крок звільняють від окупантів Херсонську область. Нещодавно наші воїни підняли прапор України над Малою Сейдименухою.
- Також чи не щодня на окупованій території Херсонської області стається "бавовна". Зокрема, вночі 4 листопада росіяни невдало "покурили" в готелі біля Олешок. Також вибухи лунали на околицях Херсона.
- Щодо окупантів, що російські елітні підрозділи продовжують діяти на правому березі Дніпра. Водночас росіяни намагаються закріплюватися на лівому березі.
- Слід зазначити, що 3 листопада з будівлі Херсонської ОДА таємниче зник прапор Росії. Також мешканці правобережжя Херсонщини повідомляють, що окупанти покинули блокпости в деяких населених пунктах.
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