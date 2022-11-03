В этот же подвале, где было очень холодно, с начала оккупации приходили соседи с детьми, поскольку своего они не имели. Об этом женщина рассказала журналистам 24 канала в рамках проекта СВОИ. Имя вынужденной переселенки мы изменили из соображений безопасности – в оккупированном Херсоне у нее остались родные.

Читайте интервью полностью 3 недели в очереди на выезд: история переселенки из Херсона, покинувшей город из-за "референдума"

Первые дни оккупации

Россияне оккупировали Херсон еще 1 марта. С тех пор и до конца сентября женщина оставалась в родном городе. Однако отмечает, что с россиянами за все эти месяцы ни разу не общалась.

По ее словам, первые дни оккупации все жители для безопасности сидели с закрытыми окнами и выключенным светом: только выглядывали из-под жалюзов и смотрели на зеленых человечков. Также на своей улице Анна видела и вражеские БТРы.

Поскольку никто не знал, чего ждать от русских солдат, людям было страшно даже выходить во двор.

Не знаешь, что может произойти в следующую минуту – зайдут ли к тебе домой, что будут делать. Мы всей семьей собрались в одном доме. Мы с маленькой дочерью и другими женщинами с детьми много времени проводили в подвале,

– рассказала женщина.

Периодически им приходилось и ночевать в нем, иногда они проводили в холодном и сыром помещенные целые дни. Радовались тому, что не выключили свет, потому что смогли поставить обогреватели. "Чаю, чтобы согреться, не пили, чтобы меньше бегать в туалет. Для этого надо было выходить из подвала", — вспомнила она.

Эвакуация из города

Как отметила Анна, сначала эвакуироваться она не хотела также из-за того, что на дорогах были огромные очереди, и дорога из Херсона в Николаев длилась не 30 минут, как обычно, а целые сутки. Потом дорогу на Николаев перекрыли.

Однако, когда россияне объявили о проведении "референдума", она с семьей поняла, что больше оставаться в Херсоне нельзя. В том числе и потому, что ее муж – призывного возраста. Однако теперь дорога занимала гораздо больше времени – выезжать пришлось 3 недели. В том числе и потому, что в очереди на переправу их застали результаты так называемого "референдума", согласно которому Херсон якобы стал частью России.

И при этом ночевать в автомобиле было нельзя.

Танки проезжали и могли раздавить машину. Им было все равно. Люди искали ночлег в соседних селах,

– рассказала женщина.

И только 18 октября женщине и ее родным удалось попасть на подконтрольные Украине территории, в Одессу, которая всегда была для Анны "вторым домом". Однако она с нетерпением ждет дня, когда Херсон снова окажется под контролем Украины, а сможет вернуться домой.

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Оккупанты разворовывают и имущество жителей города, и коммунальную собственность. При этом воруют все: от машин до солнечных электростанций.

Также в ГУР МО сообщают, что из города принудительно вывозят людей под предлогом "эвакуации". тем, кто колеблется, предлагают так называемые "жилищные сертификаты" на приобретение жилья в России, тех, кто не хочет ехать – принудительно выселяют из квартир и домов.

По словам Натальи Гуменюк, такая "эвакуация" и оставленные россиянами блокпосты могут свидетельствовать о том, что оккупированная территория "освобождена" от местных жителей и подготовлена к активным боевым действиям.

Также россияне начали взрывать башни мобильной связи. В ОК "Юг" утверждают, что таким образом они хотят создать в регионе информационную блокаду и заполнять сознание местных нарративами.

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