Мэр Олешек Евгений Рыщук сообщил, что "хлопок" произошел ночью 4 ноября в гостиничном комплексе "Золотой Фазан" вблизи села Раденск. В результате отработки по оккупантам зафиксировано попадание.

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Комплекс разрушен полностью

Мэр Олешек сообщил, что детонация продолжалась в течение двух часов. По предварительным свидетельствам, комплекс разрушен полностью.

Информация о количестве пораженной техники и личного состава пока не получена. Оккупанты не подпускают местное население близко.

Следует отметить, что мощный "хлопок" на оккупированной Херсонщине продолжается уже несколько дней. В частности, 3 ноября взрывы произошли в оккупированной Голой Пристани. В результате разрушено административное здание кафиров.

Впоследствии появилось сообщение, что "хлопок" был в самом Херсоне. В частности, около 14 часов сообщалось о взрывах в районе судоремонтного завода.

После обеда "хлопок" расцвел возле Каховской ГЭС. В результате взрывов в небо взвился дым.

Что происходит на Херсонщине

3 ноября из здания Херсонской ОГА таинственно исчез флаг России. Жители правобережья Херсонщины сообщают, что оккупанты покинули блокпосты в некоторых населенных пунктах.

Также в Херсоне визуально уменьшилось количество военных.

В то же время, украинские военные продолжают контрнаступление: наши воины подняли флаг Украины над Малой Сейдименухой.

Российские оккупанты пытаются закрепляться на левом берегу Днепра. Также в ISW сообщили, что российские элитные подразделения продолжают действовать на правом берегу Днепра.

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