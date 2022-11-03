В частности, россияне подрывают пустые здания. Сначала они делали это в Херсоне, а сейчас – на левом берегу Днепра. Об этом 24 каналу сказал военнослужащий ВСУ и депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

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Хотят спровоцировать панику

По словам Хланя, подобные провокации российские военные совершают для того, чтобы вызвать панику у местного населения. Главная цель – начать славноизвестную "эвакуацию".

Оккупанты могут начать насильно вывозить людей в Крым или Краснодарский край,

– заметил Хлань.

Он добавляет, что россияне занимаются принудительным выселением людей и угрожают им арестами. К примеру, в Новой Каховке военные государства-агрессора ездят с громкоговорителями, призывая людей "добровольно" уехать до 7 ноября. Мол, после этого дня будет применяться принудительная эвакуация.

"Где-то она уже началась – в Олешках, в Голой Пристани, а также в зданиях, которые расположены на побережье Днепра и в Новой Каховке", – подчеркнул военнослужащий.

Россияне отводят свои войска

Известно, что россияне массово уничтожают вышки мобильной связи в Токаревке, Бериславе и Ивановке. Они расположены возле гребли Каховской ГЭС.

Оккупанты уничтожают эти вышки, чтобы отключить мобильную связь, систему GPS, чтобы невозможно было увидеть передвижение техники – в каком количестве и какими переправами они это делают,

– объяснил Хлань.

Сегодня ВСУ отрабатывают все альтернативные переправы россиян. Пока наблюдается перемещение вражеской техники с правого берега на левый.

"Происходит в том числе отвод войск с правого берега на левый", – резюмировал депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

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