Об этом 24 каналу сказал херсонский активист Владимир Молчанов. Он отметил, что на левом берегу накапливается все больше войск и артиллерии и в случае чего оккупанты могут попытаться ею уничтожать Херсон.

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Готовятся ли россияне к уличным боям в Херсоне

Молчанов отметил, что пока не видно, чтобы российские оккупанты готовились к уличным боям в Херсоне. В самом городе их стало меньше – практически исчезли гражданские и карательные отряды, также уменьшилось количество российских военных.

Это значит, что они, видимо, перебросили их ближе к линии фронта и готовятся не столько к уличным, сколько к боям по линиям обороны, которые они построили. Одна из них идет вокруг Херсона, по его окрестностям, по Веревчиной Балке,

– заявил херсонский активист.

Но, заметил он, об уличных боях пока не говорится, хотя есть определенные признаки подготовки отдельных зданий, но маловероятно, что россияне серьезно рассматривают противостояния в городе.

Молчанов отметил, что на левом берегу накапливается все больше войск и артиллерии и в случае чего оккупанты могут попытаться ею уничтожать Херсон, ведь оттуда город хорошо виден.

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Как оккупанты осуществляют эвакуацию

Молчанов отметил, что захватчики некоторое время заселялись в Херсоне в дома, которые покинули эвакуированные ими же люди. Но это не системно, в отличие от левого берега.

С правого берега они эвакуировали по собственной отчетности 36 тысяч человек, фактически они могли эвакуировать не более 16 тысяч человек из-за пропускной способности тех переправ, которые у них есть,

– сказал херсонский активист.

В то же время, по его словам, на левом берегу в последние дни наблюдается принудительная депортация людей из домов, расположенных ближе к Днепру. Россияне объявили там об обязательной эвакуации 15-километровой зоны, к тому же по всей длине Херсонской области. Поводом для этого они назвали возможный подрыв украинцами Каховской дамбы.

Активист рассказал, что раньше была массовая практика получения расписок от тех, кто не хочет эвакуироваться, с указанием своих персональных данных, но в последние дни это проводится уже принудительно без всяких расписок, поэтому у человека есть два варианта – пойти в подвал или уехать по российским правилам.

Вся левобережная Херсонщина сейчас очень плотно оккупирована не только российскими военными, но и карательными подразделениями, осуществляющими эту принудительную депортацию,

– отметил Молчанов.

Поэтому, по его мнению, Красному Кресту, который является едва ли не единственным международным органом, способным сейчас хоть как-то работать на территории России, стоило бы обратить внимание на эвакуированных, потому что часть из них не намерена оставаться в России.

Он добавил, что этим людям нужно помочь эвакуироваться либо в страны Евросоюза, либо в Грузию, потому что большинство из них просто не имеют средств, ведь от них требовали взять только какие-то небольшие вещи, оставив все дома, куда сразу вселяются российские оккупанты.

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