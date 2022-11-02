Впрочем, враг активно пытается выйти на границы Донецкой области. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона, передает 24 канал.
Кстати Захватчики пытаются наступать на Новопавловском направлении: карта боевых действий на 2 ноября
Так, Маляр рассказала в общем о ситуации на фронте.
Можно охарактеризовать это как подготовку к освобождению наших территорий и закрепление на уже освобожденных территориях,
– сказала чиновница.
Сложная ситуация – на Донетчине
Маляр рассказала, что враг все еще пытается выйти на границы Донецкой области. Самые интенсивные события происходят в Бахмуте, Соледаре и на Донецком направлении. Оккупанты за сутки там совершают десятки атак.
Однако Маляр добавила, что происходит взаимное движение обеих сторон. Если врагу удается продвинуться вперед, есть мгновенная реакция ВСУ.
Что происходит на фронте
- В Генштабе ВСУ 2 ноября рассказали, что россияне пытаются удержать временно захваченные территории. Наступают они на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
- За минувшие сутки ВСУ отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Макеевка, Невское и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Спорное, Бахмут, Майорск, Первомайское, Новомихайловка, Водяное, Павловка и Пречистовка Донецкой области.
- Кроме того, оккупанты обстреливают позиции ВСУ вдоль линии столкновения, осуществляют фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведут воздушную разведку.
- На Юге россияне продолжают принудительную "эвакуацию" людей с правого берега Днепра. Сообщалось, что они даже перевезли так называемую оккупационную "администрацию" из Херсона в Скадовск.