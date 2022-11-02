Втім, ворог активно намагається вийти на кордони Донецької області. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону, передає 24 канал.

До речі Загарбники намагаються наступати на Новопавлівському напрямку: карта бойових дій на 2 листопада

Так, Маляр розповіла в загальному про ситуацію на фронті.

Можна охарактеризувати це як підготовку до звільнення наших територій і закріплення на територіях, які вже звільнили,

– сказала чиновниця.

Складна ситуація – на Донеччині

Маляр розповіла, що ворог досі намагається вийти на кордони Донецької області. Найінтенсивніші події відбуваютсья у Бахмуті, Соледарі та загалом Донецькому напрямку. Окупанти за добу там здійснюють десятки атак.

Однак Маляр додала, відбувається взаємний рух обох сторін. Якщо ворогові вдається десь просунутися вперед, є миттєва реакція ЗСУ.

Що відбувається на фронті

У Генштабі ЗСУ 2 листопада розповіли, що росіяни намагається утримати тимчасово захоплені території. Наступають вони на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

За минулу добу ЗСУ відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Макіївка, Невське і Білогорівка Луганської області та Верхньокамʼянське, Спірне, Бахмут, Майорськ, Первомайське, Новомихайлівка, Водяне, Павлівка і Пречистівка Донецької області.

Крім того, окупанти обстрілюють позиції ЗСУ вздовж лінії зіткнення, здійснюють фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та ведуть повітряну розвідку.

На Півдні росіяни продовжують примусову "евакуацію" людей з правого берега Дніпра. Повідомляли, що вони навіть перевезли так звану окупаційну "адміністрацію" з Херсона до Скадовська.

ЗСУ просуваються вперед, а втрати ворога тільки збільшуються. Зокрема, станом на 2 листопада українські захисники ліквідували вже 73 270 окупантів. За останню добу – 800. Найбільше втрат ворог зазнав саме на Авдіївському та Лиманському напрямках.

Детальніше – карта бойових дій за 2 листопада: відео