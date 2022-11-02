Противник наносит удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения. 24 канал публикует карту боевых действий по состоянию на 2 ноября.
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Украинские воины отбили атаки врага в Донецкой и Луганской областях
Силы обороны отбили атаки захватчиков в сразу 12 населенных пунктах. В частности, в Макеевке, Невском и Белогоровке Луганской области.
В Донецкой области – в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Спорное, Бахмут, Майорск, Первомайское, Новомихайловка, Водяное, Павловка и Пречистовка Донецкой области.
Тем временем вражеская армия строит фортификационные сооружения на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку.
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Российские захватчики продолжают терроризировать мирное население
Захватчики постоянно нарушают нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи войны. Оккупанты продолжают обстреливать критическую инфраструктуру и жилые дома гражданского населения.
Так, 1 ноября враг нанес 7 ракетных и 47 авиационных ударов. Кроме того, совершил более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
В общей сложности под прицелом российского войска оказались 25 населенных пунктов. Среди них – Краматорск, Николаев, Полтава, Никольское Запорожской области и Павловка Донецкой области.
Анализ карты боевых действий за 2 ноября: смотрите видео
Ситуация на отдельных направлениях фронта
Российские захватчики пытаются наступать сразу на трех направлениях фронта. В частности, на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском.
На Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений. Белоруссия продолжает поддерживать вооруженную агрессию России против Украины.
Враг совершал обстрелы из разного оружия:
- на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Гай и Сеньковка Черниговской области и Мефедовка, Волковка, Заруцкое, Мирополье, Горки, Юнаковка, Запселье и Александровка Сумской области;
- на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Глубокое, Каменка, Ольховатка, Нескучное, Волчанск, Казачья Лопань, Мыловое, Старица, Стрелка, Ветеринарное, Уды и Чугуновка;
- на Купянском и Лиманском направлениях – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Двуречная, Купянск, Кучеровка, Кисловка, Берестово, Двуречное, Грековка, Заречное, Ивановка, Котляровка, Макеевка, Надия, Невское, Ямполевка и Терны;
- на Бахмутском направлении – из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Спорное, Белогоровка, Раздолевка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Опытное, Зеленополье и Майорск;
- на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Марьинка, Водяное, Парасковиевка, Каменка, Красногоровка, Первомайское, Невельское, Нетайлово и Новомихайловка;
- на Новопавловском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Богоявленка, Павловка, Великая Новоселка, Пречистовка, Угледар, Новомайорское, Времьевка, Нескучное и Парасковиевка;
- на Запорожском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Гуляйполе, Гуляйпольское, Малые Щербаки, Новоандреевка, Орехов, Павловка, Зализничное, Дорожнянка, Степное, Ольговское, Малиновка, Новодан.
- На Южнобужском направлении оккупанты атаковали сразу 18 населенных пунктов вдоль линии столкновения. От обстрелов из РСЗО бойцов Путина пострадали Никополь и Ильинка Днепропетровской области.
Что происходит на фронте: смотрите карту
Оккупанты проводят принудительную "эвакуацию" в Херсонской области
В частности, из Великой Лепетихи Херсонской области захватчики принудительно вывозят людей на автобусах. Выезд частным транспортом запретили.
Кроме того, враг перевозит архивные документы из административных зданий Херсона.
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Украинские воины героически уничтожают оккупантов
Подтвердили потери российской армии в районе Музыковки Херсонской области. Там 29 октября украинские воины уничтожили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Кроме того, повредили еще около 10 единиц другой военной техники агрессора.
30 октября в районе Снигиревки Николаевской области наши защитники ликвидировали еще 12 захватчиков.
Наша авиация за минувшие сутки, 1 ноября, нанесла 22 удара по противнику. Поражены 26 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а еще 7 позиций зенитных ракетных комплексов захватчиков.
Кроме того, украинские воины сбили вертолет, 2 беспилотника "Орлан -10", 6 ударных дронов "Shahed 136" и 2 типа "Куб".
Также подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов и 6 других важных военных объектов российской армии.