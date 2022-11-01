Украинский лидер назвал российских захватчиков "террористами". Также он показал страшные последствия прилетов в Николаеве.

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Зеленский отреагировал на прилеты в Николаеве

Что несет "русский мир" украинцам? Ракеты С-300 в жилые дома, общежития, университеты. Боль, страдание и разруха. Вот такие вы нам предлагаете переговоры? Террористы,

– заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что единственным возможным финалом циничной тактики россиян станет поражение и справедливое наказание за все преступления.

Зеленский показал страшные последствия прилетов в Николаеве: смотрите видео

Россияне цинично обстреливают Николаев

1 ноября по Николаеву нанесен удар четырьмя ракетами из зенитно-реактивной системы С-300. В результате произошло частичное разрушение зданий учебных заведений, полностью разрушен двухэтажный дом, повреждены частные дома, возник пожар пятиэтажного жилого дома.

Также из-за удара разрушен дом, в котором жили несколько семей. К сожалению, погибла женщина пенсионного возраста.

Кроме того, удар был нанесен по одной из школ и университета. Часть школьного здания получила серьезные повреждения. Предварительно никто не пострадал.

Кирилл Тимошенко сообщил, что одна российская ракета попала и повредила здание "Первого украинской гимназии имени Аркаса". Прошло без жертв. Остальные три ракеты попали по территории "Николаевского политехнического профессионального колледжа".

Недавно в Николаеве выключали электроснабжение. Свет в городе исчез после того, как Россия нанесла ночные ракетные удары по городу.

Кирилл Тимошенко сообщал, что после ударов России по энергетическим объектам Украины в Николаевской области свет отключен для 188 400 абонентов.

Российские террористы 23 октября нанесли кровавый удар ракетами С-300 по жилым домам Николаева. В результате обстрела количество раненых возросло до 5 человек.

Кстати, оккупанты ночью 20 октября атаковали Николаевскую область беспилотниками-камикадзе "Shahed-136". Силы ПВО сбили 14.

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