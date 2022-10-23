Также проблемы с электроснабжением наблюдаются в Николаевской области. Причину отключения света не комментируют.

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По состоянию на 12.15 появилась информация, что в Николаеве частично начали возобновлять электроснабжение.

В Николаеве снова отключали свет

Также в Николаеве и области не было света и 22 октября. Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко информировал, что после ударов России по энергетическим объектам Украины в Николаевской области свет отключен для 188 400 абонентов.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким в субботу сообщал, что бригады работают над восстановлением электроснабжения. Света в Николаеве и некоторых районах области не было примерно с 9 утра.

Около 16:45 мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о возобновлении электроэнергии в городе.

Важно. Российские террористы ночью 23 октября нанесли кровавый удар ракетами С-300 по жилым домам Николаева. В результате обстрела количество раненых возросло до 5 человек.

Россия снова атаковала энергетическую инфраструктуру Украины

Утром 22 октября Россия в очередной раз атаковала объекты энергетической инфраструктуры Украины. После обстрелов появилась информация о перебоях со светом и водой в Ровно, Луцке и Хмельницком.

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Из-за критического увеличения потребления электроэнергии в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях 22 октября временно выключали свет.

Российские оккупанты обстреляли 22 октября Ковель в Волынской области. В результате прилетов жилые районы могут несколько дней быть без света.

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