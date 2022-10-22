Захватчики каждый день массированно атакуют энергетическую инфраструктуру Украины. Мэр Ковеля Игорь Чайка отметил, что в результате "прилетов" жилые районы могут несколько дней быть без электричества.

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Удары были прицельными: будет ли работать электроподстанция

Пока ситуация в городе сложная, но контролируемая. Главное – сохранять спокойствие. Чайка сообщил, что, вероятнее всего, возобновить работу электростанции уже не удастся.

Повреждения очень серьезные – с полноценным функционированием подстанции – не совместимы, удары оказались прицельными. Но мы будем применять альтернативные источники энергии,

– сказал мэр.

Кроме того, глава городской администрации призвал жителей делиться водой с другими и пользоваться ручными водоколонками по городу. Специалисты сейчас работают над восстановлением электроснабжения, но жилищный сектор, возможно, несколько дней будет без света.

Также из-за отсутствия электроснабжения не будут работать школы и детсады.

Обратите внимание! Анонсировалось, что с 14:00 до 15:00 у ковельчан должна появиться вода, чтобы ее можно было набрать про запас. Однако в большом количестве домов не удалось восстановить водоснабжение. Мэр призвал писать в комментариях под постом адреса жителей, не имеющих совсем воды, чтобы власти смогли ее подвести.

Важно не публиковать фото прилетов

Чайка написал, что в некоторых телеграм-каналах люди разместили точные фото с места попадания вражеских ракет или дронов (пока неизвестно – 24 канал). У него уже есть список этих каналов и с ними он будет бороться. Однако, как именно – не отметил.

То есть в нашей среде есть люди, которые так спешат похвастаться "новостью", что забывают, что из наших пабликов россияне выкачивают эти фото и потом их использует их пропаганда. Список каналов у меня уже есть.

Что ж, придется бороться еще и с этим желанием хайпануть на беде,

– написал мэр.

Однако стоит отметить, что глава города не теряет оптимизма. Он написал о хорошей новости, произошедшей во время воздушной тревоги. Чайка написал, что в роддоме родился мальчик.

Мы – справимся. Как бы трудно ни было. Сильные и лучшие – это вы и наши ВСУ,

– коротко подбодрил Чайка людей.

Обстрел энергетической инфраструктуры 22 октября

Мэр Луцка Игорь Полищук отметил, что россияне утром нанесли удар по энергетическому объекту города и полностью уничтожили его. Поэтому есть проблемы с электричеством.

Враг нанес удар во время масштабной воздушной тревоги, продолжавшейся около 4 часов.

Во многих областях будут отключать свет, чтобы стабилизировать ситуацию с энергоинфраструктурой.

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