Захватчики каждый день массированно атакуют энергетическую инфраструктуру Украины. Мэр Ковеля Игорь Чайка отметил, что в результате "прилетов" жилые районы могут несколько дней быть без электричества.
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Удары были прицельными: будет ли работать электроподстанция
Пока ситуация в городе сложная, но контролируемая. Главное – сохранять спокойствие. Чайка сообщил, что, вероятнее всего, возобновить работу электростанции уже не удастся.
Повреждения очень серьезные – с полноценным функционированием подстанции – не совместимы, удары оказались прицельными. Но мы будем применять альтернативные источники энергии,
– сказал мэр.
Кроме того, глава городской администрации призвал жителей делиться водой с другими и пользоваться ручными водоколонками по городу. Специалисты сейчас работают над восстановлением электроснабжения, но жилищный сектор, возможно, несколько дней будет без света.
Также из-за отсутствия электроснабжения не будут работать школы и детсады.
Важно не публиковать фото прилетов
Чайка написал, что в некоторых телеграм-каналах люди разместили точные фото с места попадания вражеских ракет или дронов (пока неизвестно – 24 канал). У него уже есть список этих каналов и с ними он будет бороться. Однако, как именно – не отметил.
То есть в нашей среде есть люди, которые так спешат похвастаться "новостью", что забывают, что из наших пабликов россияне выкачивают эти фото и потом их использует их пропаганда. Список каналов у меня уже есть.
Что ж, придется бороться еще и с этим желанием хайпануть на беде,
– написал мэр.
Однако стоит отметить, что глава города не теряет оптимизма. Он написал о хорошей новости, произошедшей во время воздушной тревоги. Чайка написал, что в роддоме родился мальчик.
Мы – справимся. Как бы трудно ни было. Сильные и лучшие – это вы и наши ВСУ,
– коротко подбодрил Чайка людей.
Обстрел энергетической инфраструктуры 22 октября
- Мэр Луцка Игорь Полищук отметил, что россияне утром нанесли удар по энергетическому объекту города и полностью уничтожили его. Поэтому есть проблемы с электричеством.
- Враг нанес удар во время масштабной воздушной тревоги, продолжавшейся около 4 часов.
- Во многих областях будут отключать свет, чтобы стабилизировать ситуацию с энергоинфраструктурой.
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