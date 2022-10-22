Отключения необходимы, чтобы уменьшить нагрузку и избежать повторных аварий, поскольку российские атаки повредили электросети.

Кстати Масштаб повреждений даже может превышать последствия атаки 10 – 12 октября, – Укрэнерго

Где отключат свет

  • В Киеве и Киевской области,
  • Черниговской,
  • Черкасской,
  • Житомирской,
  • Сумской,
  • Харьковской,
  • Полтавской,
  • Днепропетровской,
  • Запорожской,
  • Кировоградской областях.

Коммунальщики восстановят электроснабжение

Ремонтники НЭК "Укрэнерго" начнут восстановление, как только спасатели ГСЧС ликвидируют последствия ракетных попаданий. Специалисты делают все для скорейшего восстановления электроснабжения в регионах, которые пока остались без света.

Однако просят отнестись с пониманием, так как масштаб повреждений сопоставим или может даже превышать последствия атаки 10 – 12 октября.

Надо максимально ограничить использование электричества

Нужно экономно потреблять электроэнергию в течение дня, особенно в часы пика:

  • с 6:00 до 11:00,
  • с 17:00 до 23:00.

В это время призывают не использовать энергоемкие электроприборы, выключить лишнее освещение. Это поможет специалистам справиться с угрозами.

Массированная ракетная атака: что известно

  • Враг нанес массированный ракетный удар по Украине во время масштабной воздушной тревоги. В некоторых областях она длилась почти 4 часа.
  • "Прилеты" были в Ровно, Луцке, Хмельницком, Кропивницком, Одесской области.
  • ПВО сбила 5 ракет, которые летели на Киев. Также ракету сбили во Львовской и Черновицкой областях.

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