Отключения необходимы, чтобы уменьшить нагрузку и избежать повторных аварий, поскольку российские атаки повредили электросети.
Кстати Масштаб повреждений даже может превышать последствия атаки 10 – 12 октября, – Укрэнерго
Где отключат свет
- В Киеве и Киевской области,
- Черниговской,
- Черкасской,
- Житомирской,
- Сумской,
- Харьковской,
- Полтавской,
- Днепропетровской,
- Запорожской,
- Кировоградской областях.
Коммунальщики восстановят электроснабжение
Ремонтники НЭК "Укрэнерго" начнут восстановление, как только спасатели ГСЧС ликвидируют последствия ракетных попаданий. Специалисты делают все для скорейшего восстановления электроснабжения в регионах, которые пока остались без света.
Однако просят отнестись с пониманием, так как масштаб повреждений сопоставим или может даже превышать последствия атаки 10 – 12 октября.
Надо максимально ограничить использование электричества
Нужно экономно потреблять электроэнергию в течение дня, особенно в часы пика:
- с 6:00 до 11:00,
- с 17:00 до 23:00.
В это время призывают не использовать энергоемкие электроприборы, выключить лишнее освещение. Это поможет специалистам справиться с угрозами.
Массированная ракетная атака: что известно
- Враг нанес массированный ракетный удар по Украине во время масштабной воздушной тревоги. В некоторых областях она длилась почти 4 часа.
- "Прилеты" были в Ровно, Луцке, Хмельницком, Кропивницком, Одесской области.
- ПВО сбила 5 ракет, которые летели на Киев. Также ракету сбили во Львовской и Черновицкой областях.
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