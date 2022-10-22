Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время обращения к украинцам, сообщает 24 канал. В частности, речь идет об Одесской, Хмельницкой и Ровненской областях.

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Восстановительные работы продолжаются

Владимир Зеленский сообщил, что в Одесской и Хмельницкой областях удалось частично восстановить электроснабжение. В Ровненской области почти полностью восстановлены поставки света. Также, по словам президента, есть положительные результаты и в других регионах.

На части территории нашего государства, где электричество было отключено в результате сегодняшнего удара, уже удалось возобновить энергоснабжение. Частично в Одесской области, частично на Хмельнитчине электричество уже вернули, Ровненщина – большинство восстановили, есть положительные отчеты из других областей. Но во многих городах, во многих районах, восстановительные работы еще продолжаются. Стараемся как можно быстрее вернуть людям свет,

– подчеркнул президент.

В то же время глава государства поблагодарил электриков, коммунальщиков и всех, кто работает над ликвидацией последствий очередной террористической атаки россиян. Президент подчеркнул, что даже когда Украина временно остается без света, жизнь в нашем государстве все равно более цивилизованная, чем в стране-агрессоре.

"И даже сейчас – частично в темноте – жизнь в нашем государстве, в нашей Украине, все равно цивилизованная. В отличие от России, которая несет нам этот террор. У них там и с электричеством все равно дикость, как в древние времена. Только дикари могут нести такое зло миру", – подчеркнул Зеленский.

Также глава государства отметил, что никакие российские теракты не остановят продвижение наших защитников и защитниц, которые ежедневно продвигаются на временно оккупированных территориях. Пропагандисты пытаются убедить россиян, что такие теракты якобы повлияют на фронт, но правда только одна – у России нет никаких шансов на победу.

Массированный удар по энергообъектам 22 октября: главное

Утром 22 октября российские оккупанты снова нанесли массированный ракетный удар по энергетическим объектам в нескольких регионах Украины, в частности в Ровно, Волыни, Хмельницкой, Одесской, Николаевской и Кировоградской областях. Оккупанты запустили 40 ракет, 20 из которых уничтожили силы ПВО. Также россияне снова использовали иранские дроны-камикадзе – из 16 запущенных, 11 удалось сбить.

Советник главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что в результате этой атаки без электроснабжения осталось 2,7 миллиона украинцев, однако к вечеру эта цифра уменьшилась вдвое. Специалисты будут работать круглосуточно по восстановлению электроснабжения.

Однако в Ковеле на Волыни ситуация сложная – оккупанты дважды атаковали энергообъекты города, в результате чего полностью разрушена электроподстанция. Поэтому городские власти предупредили, что в городе может не быть света в течение нескольких дней, однако энергетики прилагают все усилия для того, чтобы возобновить электроснабжение как можно быстрее.

Следует заметить, что удары по энергообъектам стали новым видом российского террора против мирного населения Украины. Оккупанты, которые терпят поражение на фронте и не могут противостоять Вооруженным Силам, прибегают к запугиванию украинцев. Впервые такую ​​тактику оккупанты приняли 10 октября, после чего международные партнеры активно начали работать над поставкой Украине большего количества систем ПВО.

Вечернее обращение Владимира Зеленского: смотрите видео