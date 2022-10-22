Заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко в эфире национального телемарафона рассказал, что более 2 миллионов граждан Украины были без света утром из-за обстрелов, однако уже вечером их количество уменьшилось вдвое. Важно, что россияне атаковали почти все регионы нашего государства, в том числе западные области.

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Какие области пострадали от обстрелов

Россияне не успокаиваются и каждый день обстреливают украинские энергосети. Однако в Офисе Президента подчеркнули, что только в Волынской, Кировоградской, Николаевской, Ровенской и Хмельницкой областях были "прилеты" – в других регионах безупречно сработали системы противовоздушной обороны.

Действительно большие разрушения. Я не хотел бы акцентировать именно на конкретных объектах, в какой они области, в каком они состоянии и так далее. Хотелось бы сказать единственное: по состоянию на 11 часов утра было отключено 2 миллиона 700 тысяч абонентов от электроэнергии, и уже в 19 часов эта цифра уменьшилась вдвое,

– сказал Тимошенко.

Сейчас 1 миллион 300 тысяч украинских граждан не имеют света в домах. Однако энергетики вместе с областными военными администрациями работают над тем, чтобы как можно скорее эту ситуацию исправить.

Специалисты работают, не покладая рук

Тимошенко отметил, что круглосуточно – даже ночью – специалисты будут восстанавливать энергосети, чтобы люди были в тепле и имели электричество в домах.

Это наша самая главная задача (восстановить электроснабжение – 24 канал). Как только есть "прилет" в любую область, мы знаем об этом через 30 секунд. Через минуту вместе с ГСЧС выезжают электрики, чтобы чинить инфраструктуру,

– сказал Тимошенко.

Важно экономить электроэнергию

Представитель ОП подчеркнул, что россияне пытаются сделать блэкаут в Украине, поэтому он призвал всех минимизировать использование электроэнергии.

Что такое "блэкаут" Это системная авария в энергосистеме, сопровождающаяся массовым отключением потребителей от электроэнергии. С английского это слово можно перевести как "затмение".

Источник: Википедия

Тимошенко подчеркнул, что это не просто слова, а то, чего нужно придерживаться. Сложная ситуация с электроэнергией в каждой области, к тому же наша энергоинфраструктура функционирует по системе "город к городу", "область к области".

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Сбережение электроэнергии самими украинцами позволит украинским властям умышленно не отключать электрику в домах.



Как разумно пользоваться энергоемкими приборами / Инфографика 24 канала

Нужно готовиться ко всему

Напомним, недавно 24 канал анализировал, как украинцы готовятся к зиме и возможным отключениям электроэнергии. Мы проанализировали, как вырос спрос на альтернативные источники освещения.

Оказалось, что украинцы в интернет-магазинах в 13 раз чаще начали покупать определенные товары, которые помогут им в случае отсутствия электроэнергии.

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