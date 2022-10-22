Об этом для 24 канала рассказал мэр Хмельницкого Александр Симчишин. Он отметил, что ситуация в регионе достаточно сложная.
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"Это очередной террористический акт. Только террористы целенаправленно бьют по гражданским объектам, пытаясь спровоцировать панику. Оккупанты обстреляли сегодня область и сам Хмельницкий. У нас по двум объектам энергетической инфраструктуры были попадания", – сказал мэр.
Последствия обстрела
Россияне попали в Хмельницкий и Шепетовский районы. Симчишин поблагодарил силы противовоздушной обороны, которые сбили часть ракет.
Пострадавших нет. Есть выбитые окна, повреждены другие хозяйственные постройки. Фактически с самого утра город без электроснабжения, воды, работы канализационного хозяйства. Не работает электротранспорт, – сказал мэр.
Он добавил, что сразу после завершения второй воздушной тревоги приступили к работе все ремонтные бригады – энергетики, коммунальщики. По состоянию на 17:40 в Хмельницком возобновили около 90% водоснабжения и работу канализационного хозяйства.
"Сегодня ночью и завтра город будет с водой и канализация будет работать. Мы сегодня и завтра не сможем возобновить работу электротранспорта, но мы заменим все автобусами и не будет особых проблем", – рассказал Симчишин.
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Когда возобновят электроснабжение
Как отметил Симчишин, электроснабжение критической инфраструктуры возобновлено. Что касается населения, то восстановили электричество примерно для половины. Работы продолжаются.
"Планируем, что на ночь примерно 80% электроснабжения возобновим. К сожалению, отремонтировать все полностью все не удастся, потому что часть объектов питается из других регионов. Там также были попадания", – пояснил мэр.
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Он заверил, что медицинские учреждения в Хмельницком обеспечены альтернативным питанием. Они имеют отопление.
"Пытаясь сеять панику, россияне недооценивают украинцев. Мы становимся сильнее и злее", – добавил мэр.
Обратите внимание – оккупанты обстреляли критическую инфраструктуру: смотрите видео
Ракетная атака 22 октября: последние новости
- Три ракеты попали в объект критической инфраструктуры в Ровенской области. Приблизительно 175 тысяч абонентов в 18 территориальных общинах остались без света.
- Также обстреляли энергетический объект в Луцке. Оккупанты повредили частный дом. Один человек получил ожоги.
- От ракет пострадал город Ковель в Волынской области.
- В Одесской области после ракетных ударов есть трое пострадавших. Россияне ударили по объекту энергетической инфраструктуры.
- В Николаевской области враг попал в 2 объекта критической инфраструктуры.
- В Кировоградской области есть разрушение энергетических объектов в Кропивницком и Головановском районах.