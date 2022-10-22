В 18 общинах исчез свет

Об этом 24 каналу рассказал глава Ровенской ОВА Виталий Коваль. По его словам, к счастью, обошлось без человеческих жертв. Но вместе с тем в результате атаки почти 175 тысяч абонентов в 18 территориальных общинах остались без света.

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В настоящее время ГСЧС успешно закончила тушение пожара, а работы по восстановлению электроснабжения жителям области продолжаются. Коммунальщикам удалось вернуть свет в дома 64 тысяч абонентов. Впрочем, еще более 100 тысяч потребителей остаются без электричества, ведь сеть серьезно повреждена. Поэтому работы будут продолжаться круглосуточно, чтобы как можно скорее ликвидировать повреждения.

В результате обстрела возник пожар / Фото Виталия Коваля

Не работала система оповещения

По причине того, что большая часть области была обесточена, не работала и система оповещения об опасности удара с воздуха. Впрочем, как рассказал Коваль, в Ровенской области справились с этим, применив альтернативные средства. В частности, патрульная полиция и сотрудники ГСЧС на спецавтомобилях ездили по городу и сообщали о воздушной тревоге. Кроме того, людей информировали через мобильные приложения и радио. Сейчас же у большинства точек информирования уже есть электроэнергия, то есть сирены могут включаться в случае тревоги.

Ситуация с водой

Председатель Ровенской ОВА отметил, что после ударов хорошо показала себя система альтернативного питания в медицинских и социальных учреждениях. Там были перебои с поставкой воды, но водоканал подал питьевую воду в эти заведения автомобилями. В настоящее время водоснабжение восстановлено и проблем с этим нет.

В каком состоянии энергосистема Ровенской области

Виталий Коваль напомнил, что с начала полномасштабной войны оккупанты нанесли уже 14 ракетных ударов по Ровенщине. Предыдущие прилеты были 10 октября во время массированной атаки Украины. С тех пор попаданий в регионе не было, но работала противовоздушная оборона – сбили 2 ракеты и 2 беспилотника.

Однако сегодня россиянам все же удалось поразить критические объекты. Руководитель Ровенской области отметил, что в целом система работает. Важно, что "Укрэнерго" и облэнерго успешно работают с разгрузкой и нагрузкой системы.

Уверены, что приложим все усилия и последствия будут преодолены. Но прошу жителей области набраться терпения, потому что, к сожалению, разрушения масштабны,

– подытожил председатель ОВА.

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