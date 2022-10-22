У 18 громадах зникло світло

Про це 24 каналу розказав очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль. За його словами, на щастя, обійшлося без людських жертв. Але разом з тим унаслідок атаки майже 175 тисяч абонентів у 18 територіальних громадах залишилися без світла.

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Наразі ДСНС успішно закінчила гасіння пожежі, а роботи з відновлення електропостачання мешканцям області тривають. Комунальникам вдалося повернути світло у домівки 64 тисяч абонентів. Утім ще понад 100 тисяч споживачів залишаються без електрики, адже мережа серйозно ушкоджена. Через це роботи триватимуть цілодобово, аби якомога скоріше ліквідувати пошкодження.

Унаслідок обстрілу виникла пожежа / Фото Віталія Коваля

Не працювала системи оповіщення

Унаслідок того, що велика частина області була знеструмленою не працювала і система оповіщення про небезпеку удару з повітря. Утім, як розповів Коваль, на Рівненщині впоралися із цим, застосувавши альтернативні засоби. Зокрема патрульна поліція та співробітники ДСНС на спецавтомобілях їздили по місту та повідомляли про повітряну тривогу. Крім того, людей інформували через мобільні додатки та радіо.Наразі ж у більшості точок інформування вже є електроенергія, тобто сирени можуть вмикатися у випадку тривоги.

Ситуація з водою

Голова Рівненської ОВА зауважив, що після ударів гарно показала себе система альтернативного живлення в медичних та соціальних закладах. Там були перебої з постачанням води, але водоканал подав питну воду до цих закладів автомобілями. Наразі водопостачання відновлено і проблем з цим немає.

У якому стані енергосистема Рівненщини

Віталій Коваль нагадав, що з початку повномасштабної війни окупанти завдали вже 14 ракетних ударів по Рівненщині. Попередні прильоти були 10 жовтня під час масованої атаки України. Відтоді влучань у регіоні не було, але працювала протиповітряна оборона – збили 2 ракети та 2 безпілотники.

Однак сьогодні росіянам все ж вдалося вразити критичні об'єкти. Очільник Рівненщини зауважив, що загалом система працює. Важливо, що "Укренерго" та обленерго успішно працюють з розвантаженням та навантаженням системи.

Упевнені, що докладемо усіх зусиль і наслідки будуть подолані. Але прошу жителів області набратись терпіння, тому що, на жаль, руйнування масштабні,

– підсумував голова ОВА.

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