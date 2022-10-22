Про це для 24 каналу розповів мер Хмельницького Олександр Симчишин. Він зазначив, що ситуація в регіоні складна.

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"Це черговий терористичний акт. Тільки терористи цілеспрямовано б'ють по цивільних об'єктах, намагаючись спровокувати паніку. Окупанти обстріляли сьогодні область і сам Хмельницький. У нас по двох об'єктах енергетичної інфраструктури були влучання", – сказав мер.

Наслідки обстрілу

Росіяни влучили у Хмельницький та Шепетівський райони. Симчишин подякував силам протиповітряної оборони, які збили частину ракет.

Постраждалих немає. Є вибиті вікна, пошкоджені інші господарські будівлі. Фактично, з самого ранку місто без електропостачання, води, роботи каналізаційного господарства. Не працює електротранспорт,

– сказав міський голова.

Він додав, що одразу після завершення другої повітряної тривоги, приступили до роботи всі ремонтні бригади – енергетики, комунальники. Станом на 17:40 у Хмельницькому відновили приблизно 90% водопостачання і роботу каналізаційного господарства.

"Сьогодні вночі й завтра місто буде з водою і каналізація працюватиме. Ми сьогодні й завтра не зможемо відновити роботу електротранспорту, але ми замінимо все автобусами й не буде особливих проблем", – розповів Симчишин.

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Коли відновлять електропостачання

Як зазначив Симчишин, електропостачання критичної інфраструктури наразі відновили. Щодо населення, то відновили електрику приблизно для половини. Роботи надалі тривають.

"Плануємо, що на ніч приблизно 80% електропостачання відновимо. На жаль, відремонтувати все повністю все не вдасться, бо частина об'єктів живиться з інших регіонів. Там також були влучання", – пояснив міський голова.

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Він запевнив, що медичні заклади у Хмельницькому забезпечені альтернативним живленням. Вони мають опалення.

"Намагаючись сіяти паніку, росіяни недооцінюють українців. Ми стаємо сильнішими й злішими", – додав мер.

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