Внаслідок цього в окремих регіонах проблеми зі світлом, а в інших – і з водою. Мовиться про Рівне, Луцьк та Хмельницький.

Увага По всій території України – тривога: на Київщині – працює ППО, в Одеській області – вибухи

Так, під час повітряної тривоги вранці 22 жовтня у Хмельницькому прогримів вибух. Потім повідомили про звуки вибухів у Луцьку та на Рівненщині. Як стало відомо зі слів мера Луцька, прильоти були в об'єкт енергетики, тому відсутня електроенергія в частині міста – на місці працюють рятувальники.

В ЗМІ почали повідомляти про перебої зі світлом та водою у:

Рівному

Луцьку

Хмельницькому

У Хмельницькій міській раді повідомили, що слід за змоги зробити запаси води, адже за годину вона також зникне.

Своєю чергою міський голова Тернополя Сергій Надал підкреслив, що у сусідніх областях виникли проблеми з електропостачанням і закликав підготувати все необхідне на випадок аварійного відключення.



Чим запастися на випадок відключення світла / Фото з телеграму Сергія Надала

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