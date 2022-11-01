Український лідер назвав російських загарбників "терористами". Також він показав страшні наслідки прильотів у Миколаєві.
Зверніть увагу На Миколаївщині ППО збила 14 іранських дронів Shahed-136: деталі
Зеленський відреагував на прильоти у Миколаєві
Що несе "рускій мір" українцям? Ракети С-300 в житлові будинки, гуртожитки, університети. Біль, страждання й розруху. Ось такі ви нам пропонуєте перемовини? Терористи,
– заявив президент.
Зеленський наголосив, що єдиним можливим фіналом цинічної тактики росіян стане поразка і справедливе покарання за всі злочини.
Зеленський показав страшні наслідки прильотів у Миколаєві: дивіться відео
Росіяни цинічно обстрілюють Миколаїв
- 1 листопада по Миколаєву завдано удар чотирма ракетами із зенітно-реактивної системи С-300. Внаслідок цього сталося часткове руйнування будівель навчальних закладів, повністю зруйновано двоповерховий будинок, пошкоджено приватні будинки, виникла пожежа п‘ятиповерхового житлового будинку.
- Також через удар зруйновано будинок, в якому жили декілька сімей. На жаль, загинула жінка пенсійного віку.
- Крім того, удар було завдано по одній зі шкіл та університету. Частина шкільної будівлі зазнала серйозних пошкоджень. Попередньо ніхто не постраждав.
- Кирило Тимошенко повідомив, що одна російська ракета влучила та пошкодила будівлю "Першого української гімназії імені Аркаса". Минулося без жертв. Інші три ракети влучили по території "Миколаївського політехнічного фахового коледжу".
- Нещодавно у Миколаєві вимикали електропостачання. Світло у місті зникло після того, як Росія завдала нічних ракетних ударів по місту.
- Кирило Тимошенко повідомляв, що після ударів Росії по енергетичних об'єктах України у Миколаївській області світло відключили для 188 400 абонентів.
- Російські терористи 23 жовтня завдали кривавого удару ракетами С-300 по житлових будинках Миколаєва. Внаслідок обстрілу кількість поранених зросла до 5 людей.
- До речі, окупанти вночі 20 жовтня атакували Миколаївську область безпілотниками-камікадзе "Shahed-136". Сили ППО збили 14.
Варте уваги – Зеленський відреагував на обурливу заяву Кремля: дивіться відео