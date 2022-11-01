Український лідер назвав російських загарбників "терористами". Також він показав страшні наслідки прильотів у Миколаєві.

Зверніть увагу На Миколаївщині ППО збила 14 іранських дронів Shahed-136: деталі

Зеленський відреагував на прильоти у Миколаєві

Що несе "рускій мір" українцям? Ракети С-300 в житлові будинки, гуртожитки, університети. Біль, страждання й розруху. Ось такі ви нам пропонуєте перемовини? Терористи,

– заявив президент.

Зеленський наголосив, що єдиним можливим фіналом цинічної тактики росіян стане поразка і справедливе покарання за всі злочини.

Зеленський показав страшні наслідки прильотів у Миколаєві: дивіться відео

Росіяни цинічно обстрілюють Миколаїв

Варте уваги – Зеленський відреагував на обурливу заяву Кремля: дивіться відео