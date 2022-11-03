Местные телеграм-каналы сообщают, что над Каховской ГЭС вздымается дым. Никаких деталей пока не раскрывают.

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В районе Каховской ГЭС поднимается дым, по прилету,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! В прошлый раз "хлопок" посещал россиян в районе Каховской ГЭС 2 ноября. В сети поделились кадрами, на которых виден мощный пожар.

День масштабного "хлопка" в Херсоне

Не обошлось без "хлопка" также в Херсоне. По предварительным данным, "хлопок" мог произойти в районе судоремонтного завода.

Первые сообщения были опубликованы около 14:00. На фото, которыми поделились местные телеграм-каналы, виден дым. Официальные данные пока не сообщаются. Возможно, оккупанты и сами "неудачно покурили".

Тем временем "хлопок" продолжает гулять по территориям и показывать российским оккупантам, что в Украине у них земля горит под ногами в прямом и переносном смысле. Никакого будущего в Украине у врага нет.

Герои ВСУ уверенно идут в контрнаступление и километр за километром освобождают украинскую землю, возвращая наш флаг в города и села.

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