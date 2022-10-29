Українські розвідники виявили, що деталі Mohajer 6 – промарковані фарсі – південно-західною іранською мовою. Це свідчить про іранське походження безпілотника.
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Водночас викликало зацікавлення те, як країна, яка вже стільки років перебуває під санкціями, змогла налагодити виробництво дронів. Важливо, що українські розвідники також виявили компоненти з різних країн світу. Зокрема:
- США;
- Японії;
- Китаю;
- Швеції;
- Австрії.
І – навіть один компонент українського виробництва. Тепер спеціалісти ГУР розбиратимуться, як вони туди потрапили,
– мовиться у повідомленні.
Дрони Mohajer-6 програють конкурентам
У ГУР Міноборони розкритикували іранські дрони Mohajer-6. Це пояснюють тим, що для виробництва іранських розвідувально-ударних безпілотників Mohajer-6 використовують компоненти побутового призначення. Саме тому "пташки" суттєво програють своїм конкурентам.
Росія не надто часто використовує Mohajer-6. Захисники українського неба вже приземлили декілька таких "пташок". Водночас – не більше 5.
Загалом їх у країни-окупантки приблизно 20.
Максимальна злітна вага Mohajer-6 – 600 кілограмів. Дальність польоту – 200 кілометрів.
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