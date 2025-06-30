Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову ЦПД Андрія Коваленка.

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Чи зайшли росіяни в Дніпропетровську область

За словами Коваленка, станом на 30 червня, росіяни не прорвалися на Дніпропетровщину.

Бої йдуть поблизу адмінмежі, також росіяни залітають на Дніпропетровщину FPV-дронами. Але прориву зараз немає, бої складні,

– вказав він.

Контекст! Нині Deepstate оновили свою карту бойових дій. На ній вперше від початку війни можна було помітити "сіру" зону на території Дніпропетровської області – у районі села Дачне.

Водночас прорив росіян не підтвердив і речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов. Він наголосив, що дуже активні бої йдуть у селах, що розташовані біля адмінмежі Дніпропетровської області. "Та ж сама Ялта, Комар, Шевченкове, але там тримають оборону", – уточнив він.