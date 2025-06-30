Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу ЦПД Андрея Коваленко.

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Зашли ли россияне в Днепропетровскую область

По словам Коваленко, по состоянию на 30 июня, россияне не прорвались в Днепропетровскую область.

Бои идут вблизи админграницы, также россияне залетают на Днепропетровщину FPV-дронами. Но прорыва сейчас нет, бои сложные,

– указал он.

Контекст! Сейчас Deepstate обновили свою карту боевых действий. На ней впервые с начала войны можно было заметить "серую" зону на территории Днепропетровской области – в районе села Дачное.

В то же время прорыв россиян не подтвердил и представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов. Он отметил, что очень активные бои идут в селах, расположенных у админграницы Днепропетровской области. "Та же Ялта, Комар, Шевченково, но там держат оборону", – уточнил он.