Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу ЦПД Андрея Коваленко.
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Зашли ли россияне в Днепропетровскую область
По словам Коваленко, по состоянию на 30 июня, россияне не прорвались в Днепропетровскую область.
Бои идут вблизи админграницы, также россияне залетают на Днепропетровщину FPV-дронами. Но прорыва сейчас нет, бои сложные,
– указал он.
Контекст! Сейчас Deepstate обновили свою карту боевых действий. На ней впервые с начала войны можно было заметить "серую" зону на территории Днепропетровской области – в районе села Дачное.
В то же время прорыв россиян не подтвердил и представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов. Он отметил, что очень активные бои идут в селах, расположенных у админграницы Днепропетровской области. "Та же Ялта, Комар, Шевченково, но там держат оборону", – уточнил он.