Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", майора Віктора Трегубова в етері телемарафону.

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Росіяни намагаються просунутися

Віктор Трегубов, коментуючи ситуацію на Покровському напрямку, зокрема щодо Покровсько-Мирноградської агломерації, зазначив, що ці території є у планах росіян вже не перший та не другий рік.

Наразі, за його словами, вони відійшли від неї, але діють у східному напрямку, і намагаються перетнути трасу Покровськ – Констянтинівка, аби просуватися у північному напрямку. Ситуація є загрозливою.

Водночас є паралельні напрямки наступу, зокрема йдеться про Новобарівський напрямок та спроби просуватися у бік Дніпропетровської області.

Є спроби наступати у бік Дніпропетровської області. Але це вже південніше від міста Покровськ, це вже трішечки інша історія,

– повідомив він.

До слова, раніше начальник групи зв'язків з громадськістю командування сил ТрО Тарас Березовець повідомляв, що загрози стрімкого прориву росіян на території Дніпропетровської області наразі немає.

Також, за даними Інституту вивчення війни (ISW), росіяни продовжують спроби наступу та прагнуть вийти на адмінкордон між Донецькою й Дніпропетровською областями. Вони атакують з кількох напрямків одночасно.