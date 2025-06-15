Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

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Що відбувається на кордоні Дніпропетровщини

Російські війська намагаються просунутися до Новопавлівки на Дніпропетровщині з трьох тактичних напрямків.

Геолокаційні кадри, опубліковані 13 червня, свідчать, що окупанти нещодавно просунулися в центральній частині Горіхового (на схід від Новопавлівки) та, ймовірно, захопили населений пункт.

Раніше аналітики ISW вже зазначали, що російські війська ведуть багатовекторний наступ у бік Дніпропетровської області, атакуючи з трьох тактичних напрямків – зі сходу, південного сходу та півдня від Новопавлівки.

Основним угрупованням на цьому напрямку, ймовірно, є 41 загальновійськова армія.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець також повідомив, що підрозділи 74 та 137 мотострілецьких бригад (41 армія) також ведуть наступ поблизу Котлярівки та Муравки (північний схід від Новопавлівки), а додаткові підрозділи 74 бригади атакують Горіхове з півночі.

До слова, протягом доби 14 червня на фронті відбулося 203 бойових зіткнення. Зокрема на Новопавлівському напрямку наші захисники зупинили 34 спроби прорвати оборонні рубежі поблизу населених пунктів Розлив, Багатир, Новосілка та в напрямку Новомиколаївки, Запоріжжя, Дачного, Шевченка, Вільного Поля.