Про це в п'ятницю, 13 червня, заявив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов у етері телемарафону, передає 24 Канал.

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Яка ситуація на Дніпропетровщині

Країна-агресорка продовжує робити інформаційні вкиди про присутність своєї армії на Дніпропетровщині. Зокрема, йшлося про наступ у межах створення "буферної зони" в Україні.

Якщо вони (росіяни – 24 Канал) постійно це повторюють – очевидно, що це постійно є брехнею, бо не можуть вони це робити по декілька разів. Або вони вийшли, або не вийшли. Станом на зараз – не вийшли,

– сказав Трегубов.

Нагадаємо, за словами очільника ЦПД Андрія Коваленка, нещодавно противник заради інформаційної картинки відправив штурмовиків до адмінмежі Дніпропетровської області – у кілзону. "Вони були знищені", – уточнив лейтенант.