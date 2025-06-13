Об этом в пятницу, 13 июня, заявил спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Какая ситуация на Днепропетровщине

Страна-агрессор продолжает делать информационные вбросы о присутствии своей армии на Днепропетровщине. В частности, речь шла о наступлении в пределах создания "буферной зоны" в Украине.

Если они (россияне – 24 Канал) постоянно это повторяют – очевидно, что это постоянно является ложью, потому что не могут они это делать по несколько раз. Или они вышли, или не вышли. По состоянию на сейчас – не вышли,

– сказал Трегубов.

Напомним, по словам главы ЦПД Андрея Коваленко, недавно противник ради информационной картинки отправил штурмовиков к админгранице Днепропетровской области – в килзону. "Они были уничтожены", – уточнил лейтенант.