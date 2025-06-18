Росіяни періодично вкидають фейкову інформацію, про нібито успішний прорив на деяких напрямках. Про це повідомив начальник групи зв'язків з громадськістю командування сил ТрО Тарас Березовець в ефірі Radio NV, передає 24 Канал.

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Ворог наблизився до Дніпропетровщини

За словами речника ТрО, Сумський напрямок наразі не є пріоритетним для російських військ. Дії окупантів у цьому регіоні мають на меті відволікання українських військ.

Пріоритетом для противника є здійснення їхніх наступальних дій на півдні, насамперед в напрямку Покровська, в напрямку Костянтинівки, на Запорізькому напрямку. І, звичайно, противнику вкрай важливо зайти на територію Дніпропетровської області,

– розповів Тарас Березовець.

Майор нагадав, що росіяни вже намагалися видати фейкову інформацію, що нібито перебувають у Дніпропетровській області. Це потрібно їм, щоб заявити про розширення війни на території Україні.

Як повідомляє Березовець, попри наближення окупантів до кордону Дніпропетровщини, загрози стрімкого прориву там наразі немає. Однак у прифронтових районах залишається загроза обстрілів.

Там, де поки що діє добровільна евакуація, вони мають, очевидно, ухвалити рішення виїзду звідти, а там, де почне діяти примусова, потрібно виконувати вимоги військових і обласник воєнних адміністрацій,

– наголосив військовий.

До слова, російські війська, за даними Інституту вивчення війни (ISW), продовжують спроби наступу та прагнуть вийти на адмінкордон між Донецькою й Дніпропетровською областями. Вони атакують з кількох напрямків одночасно.