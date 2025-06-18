Россияне периодически вбрасывают фейковую информацию о якобы успешном прорыве на некоторых направлениях. Об этом сообщил начальник группы связей с общественностью командования сил ТРО Тарас Березовец в эфире Radio NV, передает 24 Канал.

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Враг приблизился к Днепропетровщине

По словам представителя ТРО, Сумское направление пока не является приоритетным для российских войск. Действия оккупантов в этом регионе имеют целью отвлечение украинских войск.

Приоритетом для противника является осуществление их наступательных действий на юге, прежде всего в направлении Покровска, в направлении Константиновки, на Запорожском направлении. И, конечно, противнику крайне важно зайти на территорию Днепропетровской области,

– рассказал Тарас Березовец.

Майор напомнил, что россияне уже пытались выдать фейковую информацию, что якобы находятся в Днепропетровской области. Это нужно им, чтобы заявить о расширении войны на территории Украины.

Как сообщает Березовец, несмотря на приближение оккупантов к границе Днепропетровщины, угрозы стремительного прорыва там пока нет. Однако в прифронтовых районах остается угроза обстрелов.

Там, где пока действует добровольная эвакуация, они должны, очевидно, принять решение выезда оттуда, а там, где начнет действовать принудительная, нужно выполнять требования военных и областных военных администраций,

– подчеркнул собеседник.

К слову, российские войска, по данным Института изучения войны (ISW), продолжают попытки наступления и стремятся выйти на админграницу между Донецкой и Днепропетровской областями. Они атакуют с нескольких направлений одновременно.