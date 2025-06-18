Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий начальника группы по связям с общественностью командования сил ТРО Тараса Березовца для NV.

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Есть ли у врага силы приблизиться к Харькову или Сумам

Тарас Березовец объяснил, что противник не сформировал ударных групп для того, чтобы наступать на Харьков. То же самое касается и Сум.

Там нет признаков формирования достаточного количества ударной группировки, которая бы позволила противнику не то что захватить эти областные центры, а даже подойти близко к ним,

– рассказал майор.

Спикер заметил, что сложнее для россиян ситуация с Харьковом. В частности, из-за размеров города и из-за того, что к населенному пункту "географически сложнее дойти".

"Север области, как известно, составляют леса, там большое количество водных преград, которые противнику мешают реализовать его планы", – подчеркнул спикер ТРО.

К слову, недавно аналитики DeepState 18 июня рассказывали, что врагу удалось продвинуться в Сумской области. Оккупанты имели частичный успех вблизи населенного пункта Юнаковка.