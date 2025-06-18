Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар начальника групи зв'язків з громадськістю командування сил ТРО Тараса Березовця для NV.

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Чи є у ворога сили наблизитися до Харкова чи Сум

Тарас Березовець пояснив, що противник не сформував ударних груп для того, щоб наступати на Харків. Те ж саме стосується і Сум.

Там немає ознак формування достатньої кількості ударного угруповання, яке б дозволило противнику не те що захопити ці обласні центри, а навіть підійти близько до них,

– розповів майор.

Речник зауважив, що складнішою для росіян є ситуація з Харковом. Зокрема, через розміри міста та через те, що до населеного пункту "географічно складніше дійти".

"Північ області, як відомо, складають ліси, там велика кількість водних перепон, які противнику заважають реалізувати його плани", – підкреслив речник ТРО.

До слова, нещодавно аналітики DeepState 18 червня розповідали, що ворогу вдалося просунутися в Сумській області. Окупанти мали частковий успіх поблизу населеного пункту Юнаківка.