Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState. Свою мапу аналітики оновили вночі 18 червня.
До теми На фронті понад 150 атак, третина з них – на Покровському напрямку, – Генштаб
Де саме вдалося просунутися росіянам на фронті
За даними експертів, росіяни просунулися біля 3 населених пунктів у Сумській та Донецькій областях.
У Сумській області ворог мав частковий успіх на Північно-Слобожанському напрямку, а у Донецькій області – на Покровському.
Ворог просунувся біля Юнаківки, Мирного та Зорі,
– написали у DeepState.
Яка ситуація біля Юнаківки: дивіться на карті
Що відбувається поблизу Мирного: дивіться на карті
Як змінився фронт біля Зорі: дивіться на карті
До слова, раніше аналітики DeepState писали, що ворог просунувся біля Яблунівки, Гродівки, Комара, в Запоріжжі та Федорівці. Успіхи в окупантів також відбулися у Сумській та Донецькій областях.