Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

До теми Через активні бої на Сумщині: Генштаб повідомив про важливі зміни у звітах

Скільки атак відбили захисники на різних напрямках фронту

Українські військові розповіли про оперативну ситуацію на лінії фронту станом на 22:00 17 червня:

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили 28 штурмових дій окупантів. Крім того, ворог завдав 5 авіаційних ударів, скинувши вісім керованих бомб, а також здійснив 211 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

і з початку доби українські воїни відбили 28 штурмових дій окупантів. Крім того, ворог завдав 5 авіаційних ударів, скинувши вісім керованих бомб, а також здійснив 211 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі безуспішно штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Кам'янка та Довгеньке.

напрямку противник двічі безуспішно штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Кам'янка та Довгеньке. На Куп'янському напрямку агресор проводив наступальну дію в районі населеного пункту Степова Новоселівка, отримав відсіч.

агресор проводив наступальну дію в районі населеного пункту Степова Новоселівка, отримав відсіч. На Лиманському напрямку російські загарбники 14 разів атакували позиції Сил оборони поблизу Липового та в бік Нового Миру, Ольгівки, Зеленої Долини, Шандриголового та Серебрянського лісу. Два боєзіткнення тривають.

російські загарбники 14 разів атакували позиції Сил оборони поблизу Липового та в бік Нового Миру, Ольгівки, Зеленої Долини, Шандриголового та Серебрянського лісу. Два боєзіткнення тривають. Три ворожі штурми відбили українські захисники на Сіверському напрямку – окупанти намагалися просуватися в бік Серебрянки.

– окупанти намагалися просуватися в бік Серебрянки. На Краматорському напрямку ворог 10 разів штурмував наші позиції в бік Маркового, Предтечиного, Білої Гори та поблизу Курдюмівки. Наші воїни відбили всі атаки противника.

ворог 10 разів штурмував наші позиції в бік Маркового, Предтечиного, Білої Гори та поблизу Курдюмівки. Наші воїни відбили всі атаки противника. На Торецькому напрямку 15 разів росіяни йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районі Диліївки та в напрямку Щербинівки, Олександро-Калинового, Яблунівки, Степанівки, Русиного Яру. Сили оборони зупинили 14 ворожих атак, триває бій.

15 разів росіяни йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районі Диліївки та в напрямку Щербинівки, Олександро-Калинового, Яблунівки, Степанівки, Русиного Яру. Сили оборони зупинили 14 ворожих атак, триває бій. На Покровському напрямку від початку доби окупанти 53 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Коптєве, Полтавка, Малинівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Удачне, Муравка, Горіхове, Новопавлівка та Олексіївка. Досі триває одне боєзіткнення.

За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 166 окупантів, із них 101 – безповоротно. Також українські воїни знищили сім автомобілів, 12 мотоциклів, сім БпЛА, шість антен управління БПЛА; пошкоджено бойову броньовану машину, мотоцикл та чотири гармати окупантів,

– розповіли у Генштабі.

На Новопавлівському напрямку ворог 20 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Одрадне, Вільне Поле, Багатир та в бік Запоріжжя, Мирного і Шевченко. Одне боєзіткнення триває досі.

ворог 20 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Одрадне, Вільне Поле, Багатир та в бік Запоріжжя, Мирного і Шевченко. Одне боєзіткнення триває досі. На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили дві наступальні дії ворожих підрозділів поблизу Малинівки. Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Успенівка, Малинівка, Ольгівка, Полтавка та Гуляйполе.

наші оборонці відбили дві наступальні дії ворожих підрозділів поблизу Малинівки. Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Успенівка, Малинівка, Ольгівка, Полтавка та Гуляйполе. На Оріхівському напрямку агресор завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Кам'янське.

агресор завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Кам'янське. На Придніпровському напрямку українські воїни відбили дві атаки окупантів в районі Антонівського моста.

На решті напрямків – без особливих змін.