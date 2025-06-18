Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

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Сколько атак отбили защитники на разных направлениях фронта

Украинские военные рассказали об оперативной ситуации на линии фронта по состоянию на 22:00 17 июня:

На Северо-Слобожанском і Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили 28 штурмовых действий оккупантов. Кроме того, враг нанес 5 авиационных ударов, сбросив восемь управляемых бомб, а также совершил 211 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности четыре – из реактивных систем залпового огня.

і с начала суток украинские воины отбили 28 штурмовых действий оккупантов. Кроме того, враг нанес 5 авиационных ударов, сбросив восемь управляемых бомб, а также совершил 211 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности четыре – из реактивных систем залпового огня. На Южно-Слобожанском направлении противник дважды безуспешно штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Каменка и Долгенькое.

направлении противник дважды безуспешно штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Каменка и Долгенькое. На Купянском направлении агрессор проводил наступательное действие в районе населенного пункта Степная Новоселовка, получил отпор.

агрессор проводил наступательное действие в районе населенного пункта Степная Новоселовка, получил отпор. На Лиманском направлении российские захватчики 14 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи Липового и в сторону Нового Мира, Ольговки, Зеленой Долины, Шандриголового и Серебрянского леса. Два боестолкновения продолжаются.

российские захватчики 14 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи Липового и в сторону Нового Мира, Ольговки, Зеленой Долины, Шандриголового и Серебрянского леса. Два боестолкновения продолжаются. Три вражеских штурма отбили украинские защитники на Северском направлении – оккупанты пытались продвигаться в сторону Серебрянки.

– оккупанты пытались продвигаться в сторону Серебрянки. На Краматорском направлении враг 10 раз штурмовал наши позиции в сторону Маркового, Предтечиного, Белой Горы и вблизи Курдюмовки. Наши воины отбили все атаки противника.

враг 10 раз штурмовал наши позиции в сторону Маркового, Предтечиного, Белой Горы и вблизи Курдюмовки. Наши воины отбили все атаки противника. На Торецком направлении 15 раз россияне шли в наступление на позиции украинских подразделений в районе Дилиевки и в направлении Щербиновки, Александро-Калинового, Яблоновки, Степановки, Русиного Яра. Силы обороны остановили 14 вражеских атак, продолжается бой.

15 раз россияне шли в наступление на позиции украинских подразделений в районе Дилиевки и в направлении Щербиновки, Александро-Калинового, Яблоновки, Степановки, Русиного Яра. Силы обороны остановили 14 вражеских атак, продолжается бой. На Покровском направлении с начала суток оккупанты 53 раза пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Коптево, Полтавка, Малиновка, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Даченское, Удачное, Муравка, Ореховое, Новопавловка и Алексеевка. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 166 оккупантов, из них 101 – безвозвратно. Также украинские воины уничтожили семь автомобилей, 12 мотоциклов, семь БПЛА, шесть антенн управления БПЛА; повреждена боевая бронированная машина, мотоцикл и четыре пушки оккупантов,

– рассказали в Генштабе.

На Новопавловском направлении враг 20 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Отрадное, Свободное Поле, Богатырь и в сторону Запорожья, Мирного и Шевченко. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

враг 20 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Отрадное, Свободное Поле, Богатырь и в сторону Запорожья, Мирного и Шевченко. Одно боестолкновение продолжается до сих пор. На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили два наступательных действия вражеских подразделений вблизи Малиновки. Авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Успеновка, Малиновка, Ольговка, Полтавка и Гуляйполе.

наши защитники отбили два наступательных действия вражеских подразделений вблизи Малиновки. Авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Успеновка, Малиновка, Ольговка, Полтавка и Гуляйполе. На Ореховском направлении агрессор нанес авиационный удар в районе населенного пункта Каменское.

агрессор нанес авиационный удар в районе населенного пункта Каменское. На Приднепровском направлении украинские воины отбили две атаки оккупантов в районе Антоновского моста.

На остальных направлениях – без особых изменений.