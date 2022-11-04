В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що ситуація на південнобузькому напрямку залишається достатньо напруженою. Проте Сили оборони її контролюють.

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Росіяни підривають судна на Дніпрі

️Російські окупанти продовжують оборонятися та намагаються утримати зайняті рубежі. Також вони проводять інженерно-фортифікаційне обладнання позицій на лівому березі Дніпра та змушують жителів населених пунктів на правому березі залишити свої домівки. Водночас росіяни обмежують використання плавзасобів та доступ до берега. ️

Внаслідок варварської стратегії масованих підривів плавзасобів та суден, що перебувають біля пристаней та причалів Дніпра і притоків, ра**сти створили колосальну екологічну загрозу,

– розповіли захисники.

Тони пального, які витікають з пошкоджених суден, наразі прямують за течією в дельту Дніпра, в бік заповідної зони Національного природного парку "Нижньодніпровський".

Окрім цього, окупанти не припиняють використовувати тактику "живого щита". Вони розміщують свої підрозділи в закладах соціальної інфраструктури, густонаселених житлових районах, приватних подвір'ях та будинках.

Окупанти руйнують вежі мобільного зв'язку

Керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповідає, що на Херсонщині російські окупанти руйнують вежі мобільного зв'язку. Вони хочуть створити в регіоні інформаційну блокаду, щоб заповнювати свідомість місцевих своїми наративами та агітувати їх до так званої "евакуації".

За її словами, росіяни прагнуть, щоб місцеві жителі Херсонщини не відчували, що їх захистять Сили оборони.

"А в принципі мародерська сутність окупантів проявляється навіть в тому, щоб "потягнути" щось, що погано лежить, стоїть або знайшлося", – зазначила керівниця пресцентру.

Загарбники підривають вежі стільникового зв'язку на правому березі Дніпра, зокрема в Токарівці, Бериславі та Іванівці.

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