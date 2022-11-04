В оперативном командовании "Юг" рассказали, что ситуация на южнобугском направлении остается достаточно напряженной. Однако Силы обороны ее контролируют.

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Россияне взрывают суда на Днепре

Российские оккупанты продолжают обороняться и пытаются удержать занятые рубежи. Также они проводят инженерно-фортификационное оборудование позиций на левом берегу Днепра и заставляют жителей населённых пунктов на правом берегу покинуть свои дома. В то же время россияне ограничивают использование плавсредств и доступ к берегу. ️

В результате варварской стратегии массированных подрывов плавсредств и судов, находящихся у пристаней и причалов Днепра и притоков, ра**сты создали колоссальную экологическую угрозу,

– рассказали защитники.

Тоны горючего, которые вытекают из поврежденных судов, следуют по течению в дельту Днепра, в сторону заповедной зоны Национального природного парка "Нижнеднепровский".

Кроме этого, оккупанты не прекращают использовать тактику "живого щита". Они размещают свои подразделения в заведениях социальной инфраструктуры, густонаселенных жилых районах, частных подворьях и домах.

Оккупанты разрушают башни мобильной связи

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк рассказывает, что в Херсонской области российские оккупанты разрушают башни мобильной связи. Они хотят создать в регионе информационную блокаду, чтобы заполнять сознание местных своими нарративами и агитировать их к так называемой "эвакуации".

По ее словам, россияне стремятся, чтобы местные жители Херсона не чувствовали, что их защитят Силы обороны.

"А в принципе мародерская сущность оккупантов проявляется даже в том, чтобы "утащить" что-то что плохо лежит, стоит или нашлось", – отметила руководитель пресс-центра.

Захватчики взрывают башни сотовой связи на правом берегу Днепра, в частности в Токаревке, Бериславе и Ивановке.

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