Так, в окупованому місті дійсно лунали вибухи, але це вже звичне явище для Херсона. Таку думку 24 каналу висловив херсонський активіст Володимир Молчанов.

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Навіщо росіяни перевдягаються в цивільне

За його словами, ще з початку масованих обстрілів влітку ширилася інформація про швидке звільнення міста. Однак насправді ще немає жодних ознак просування ЗСУ на передові позиції ворога.

Ба більше, з ворожих джерел стало відомо, що окупанти дійсно отримали вказівку перевдягатися в цивільний одяг. У такий спосіб росіяни намагаються запобігти визначення місць дислокації своїх військ херсонцями.

Це не дуже розумна ідея, бо якщо в школу заселяється багато цивільних призовного віку, то звісно це не може бути ніхто інший як російські військові,

– підкреслив активіст.

Самі ж росіяни не мають впевненості у рішеннях свого командування. Тож ті загарбники, що досі перебувають на правому березі Дніпра, хочуть, щоб їх вивели. А паралельно крадуть те, що не встигли. Так, сьогодні окупанти без дотримання жодних стандартів перевезення викрали тварин з херсонського зоопарку.

Молчанов пояснив, навіщо окупанти перевдягаються в цивільне: дивіться відео

Готуються до вуличних боїв чи розкидають резерви

Наразі немає ознак того, що перевдягнені в цивільне росіяни готуються до вуличних боїв у Херсоні. Найімовірніше, місто є найзручнішим та найбезпечнішим місцем розташування резервів ворога.

Це не означає, що вони організують втечу фронтових військ,

– наголосив херсонський активіст.

Він зауважив, що росіяни очікують, коли ж командування таки виведе їх на лівий берег. Хоча найімовірніше, що їх кинуть на підсилення якоїсь небезпечної ділянки на фронті.

"Саме на Херсонському напрямку поки немає ознак деградації їх (росіян – 24 канал) оборони. Я не можу стверджувати, що так було у всіх селах, але ж ключові опорні пункти досі тримаються", – розповів Молчанов.

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Окупанти самі собі копають яму

Херсонський активіст повідомив, що вже третю добу окупанти активно знищують усі плавзасоби. Ба більше, черга дійшла навіть до вантажних суден. З таким успіхом "під загрозою" можуть опинитися й баржі, якими ворог переміщує свої військові вантажі.

З одного боку, знищення усіх плавзасобів унеможливить перекидання українських розвідувальних груп у разі відступу росіян зі Станіслава та прилеглих сіл. А з іншого – загарбники у такий спосіб зменшують власні можливості для постачання.

У них (росіян – 24 канал) запасів максимум на 2 тижні оборонних боїв,

– повідомив Молчанов.

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