Радник глави МВС Вадим Денисенко в ефірі телемарафону "Єдині новини" 5 листопада розповів, що деякі російські війська таки стоять в тимчасово окупованому місті. Наразі невідомо точно, чи битимуться росіяни за Херсон.
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Що відбувається у Херсоні
Водночас станом на зараз (5 листопада – 24 канал) наскільки я розумію, наскільки говорить британська розвідка, елітні частини, перш за все морпіхи та десантники, залишаються на правому березі Херсонської області,
– розповів Денисенко.
За його даними, є інформація про те, що окупанти справді готуються до вуличних боїв як у Херсоні, так і у Новій Каховці.
За даними американського Інституту вивчення війни, російські загарбники хочуть уникнути розгрому на правобережжі Херсонщини й організовано відійти. За даними звіту:
- російські війська готують оборонні позиції на лівобережжі та відступають;
- це свідчить про те, що вороги усувають шляхи для українських сил. Зокрема, щоб ЗСУ не переслідували росіян через річку під час або після відходу.
Важливі новини з Херсонщини
- На початку листопада з приміщення обласної державної адміністрації в Херсоні за невідомих обставин зникла ганчірка-прапор, яку колись повісили вороги.
- Вже 5 листопада міністр оборони Олексій Резніков заявив, що дані, які повідомляють окупанти на Херсонщині мають елементи інформаційно-психологічної операції. Тому наша влада серйозно ставиться до офіційних повідомлень Росії, та довіряє тільки нашій розвідці.
- Також очільник Міноборони сказав, що росіяни у Херсонській області потенційно готові до "акту доброї волі".
- Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко заявив, що вороги на Херсонщині мають два варіанти: тримати лінію фронту так довго, наскільки це можливо або ж відійти та зберегти важку техніку та хоча б якийсь особовий склад.
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