Окупанти винесли все коштовне, щоб було в ОДА. Натомість вони залишили багато сміття.

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Що залишилося в ОДА після росіян

Українські журналісти вже потрапили в адміністрацію. З'ясувалося, що у кабінеті голови ОДА зникли меблі, телевізор та інше майно. Там стоять лише стіл, кілька крісел, порожня шафа і якісь коробки. Також росіяни вирішили залишити портрет справжнього голови ОВА Олександра Самойленка та штучну ялинку.

Що залишилося в Херсонській ОДА після того, як її покинули росіяни: відео

Окупанти жили в кабінетах українських посадовців. То ж тепер там лежать матраци й інше майно, яке ворогу більше не потрібне.

Хто з окупантів залишився у Херсоні

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко розповів, що з окупованого Херсона втекли окупаційні "чиновники", а також колаборанти. Однак деякі російські війська залишилися в місті. Мовиться про елітні підрозділи – морпіхів, десант тощо. Вони стоять на правому березі Дніпра.

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До речі, аналітики ISW вважають, що у разі, якщо ці підрозділи вийдуть з міста, це означатиме, що Росія не битиметься за Херсон. Однак поки вони залишаються там, то неможливо сказати, які конкретно є плани у ворога щодо Херсона.

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