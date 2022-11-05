Водночас загарбники прагнуть стати на більш вигідні рубежі для оборони, щоб зробити її більш щільною та оперативно насиченою. Про це на стрімі з Марком Фейгіним розповів радник голови Офісу Президента Олексій Арестович, повідомляє 24 канал.

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Яке завдання росіян на Херсонщині

Вони зрозуміли, що Херсон їм не втримати та подумки з ним попрощалися,

– підкреслив Арестович.

Так, російські військові не можуть втримати окуповане місто, оскільки не здатні розв'язати проблеми з постачанням. Утім, їхнє завдання завдати Збройним Силам України максимальні втрати на Херсонському напрямку.

"Зробити операцію настільки кривавою, щоб будь-яке перенесення зусиль на інший напрямок було неможливим 2 – 3 місяці", – пояснив радник голови Офісу Президента.

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Чи зможуть окупанти підірвати Каховську ГЕС

Однак операція росіян з дезінформації щодо виходу з Херсонщини як і все, що вони роблять – провальна. Крім того, якщо у такий спосіб здійснюється підготовка до підриву дамби Каховської ГЕС, то це нашкодить насамперед їхнім військам, оскільки логістика буде повністю зруйнована. Тоді як для наших бійців немає такої загрози.

"У них залишається один варіант – вони не просто виходять, а шаленими темпами "драпають" у бік Криму, потім підривають дамбу і тоді вже заливає лівий берег і ми не можемо рухатися на Крим і зробити там плацдарм", – пояснив Арестович.

Для цього російським загарбникам треба повністю залишити Каховську ГЕС та знайти спосіб як її дистанційно підірвати. Втім, Збройні Сили не будуть чекати поки окупанти з усім розберуться.

Навіть цей підрив досить нетривіальне завдання. Боюся вони (росіяни – 24 канал) з цим не впораються,

– підсумував радник голови Офісу Президента.

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