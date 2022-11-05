В то же время, захватчики стремятся стать на более выгодные рубежи для обороны, чтобы сделать ее более плотной и оперативно насыщенной. Об этом на встрече с Марком Фейгиным рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, сообщает 24 канал .

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Они поняли, что Херсон им не удержать и мысленно с ним попрощались,

– подчеркнул Арестович.

Да, российские военные не могут удержать оккупированный город, поскольку не способны решить проблемы со снабжением. Впрочем, их задача нанести вооруженным силам Украины максимальные потери на Херсонском направлении.

"Сделать операцию настолько кровавой, чтобы любой перенос усилий на другое направление был невозможен 2 – 3 месяца", – объяснил советник главы Офиса Президента.

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Смогут ли оккупанты взорвать Каховскую ГЭС

Однако операция россиян по дезинформации по выходу из Херсона как и все, что они делают – провальная. Кроме того, если таким образом осуществляется подготовка к подрыву дамбы Каховской ГЭС, это навредит прежде всего их войскам, поскольку логистика будет полностью разрушена. В то время как для наших бойцов нет такой угрозы.

"У них остается один вариант – они не просто выходят, а бешеными темпами "царапают" в сторону Крыма, потом подрывают дамбу и тогда уже заливает левый берег и мы не можем двигаться на Крым и сделать там плацдарм", – объяснил Арестович.

Для этого российским захватчикам нужно полностью покинуть Каховскую ГЭС и найти способ, как ее дистанционно взорвать. Впрочем, Вооруженные Силы не будут ждать пока оккупанты со всем разберутся.

Даже этот подрыв — довольно нетривиальная задача. Боюсь они (россияне – 24 канал) с этим не справятся,

– подытожил советник главы Офиса Президента.

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