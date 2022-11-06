Российские СМИ пишут, что якобы одна ракета попала в шлюз дамбы, в результате чего есть разрушения, информирует 24 канал. Пропагандисты цинично заявляют, что украинские военные якобы около 10:00 выпустили 6 ракет из установки HIMARS.
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ВСУ предупреждали о вранье оккупантов
Россияне традиционно заявили о "мощности" своей ПВО, якобы 5 ракет было сбито, а одна попала. Кремлевские СМИ заявляют, что попадание ракеты в шлюз Каховской дамбы "не повлекло за собой критических разрушений".
Следует отметить, что Генштаб ВСУ сообщал о циничной лжи россиян. В частности, 5 ноября абонентам российских мобильных операторов в оккупированном Херсоне оккупанты рассылали сообщения с предупреждением о якобы подготовке ВСУ массированного обстрела.
Людей призвали как можно быстрее покинуть правобережную часть Херсона.
Россия угрожала взорвать Каховскую ГЭС
- Командующий российскими войсками Сергей Суровикин заявлял, что Украина якобы готовит массированный удар по дамбе Каховской ГЭС. В ВСУ заявили, что соответствующие заявления россиян можно считать анонсом планов самой России.
- В Институте изучения войны подчеркнули, что подрыв Каховской ГЭС выгодный именно России. В частности, это может помочь врагу прикрыть отход.
- Но депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань заявил, что подрыв ГЭС скорее навредит оккупантам. В украинской разведке считают, что нет оснований переживать о подрыве Каховской ГЭС.
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