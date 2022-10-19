Такие их планы – вполне реальны, однако надо понимать одну вещь. Об этом в эфире 24 канала рассказал Сергей Хлань – депутат Херсонского облсовета, военный ТрО.

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По его словам, сейчас оккупанты распространили информацию о том, что происходит "аварийный сброс воды". Так они пытаются нагнетать ситуацию по поводу возможного подрыва дамбы еще больше.

Если даже теоретически вообразить, что дамбу Каховской ГЭС взорвут, то нужно учесть одну деталь. Она строилась в комплексе с главным сооружением Северокрымского канала,

– сказал Хлань.

Он добавил, что как только ее взорвут, воды в этом канале сразу не станет.

Что будет, если дамбу таки взорвут

"Я думаю, что оккупанты на это не пойдут. И во-вторых, если взорвать дамбу, то будет затоплена Левобережная часть Херсона, где сейчас оккупанты нарывали и планируют свои укрепления после ухода с правого берега", - добавил Хлань.

В то время как правому берегу подтопления не угрожает, поскольку он расположен выше и там скалистая местность. Поэтому это исключительно нагнетание ситуации, добавил он.

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На Каховской ГЭС сбрасывают воду, есть угроза подрыва

Из российских пабликов известно, что оккупанты сейчас сбрасывают воду с Каховской ГЭС якобы для того, чтобы не затопило область. При этом сами пишут, что она якобы идет к Северокрымскому каналу.

Этим они продолжают наносить колоссальный ущерб, направляя нашу воду на полуостров. А мифическими "угрозами подрыва" оправдывают свои преступления.

Военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 каналу, что российские захватчики могут попытаться взорвать Каховскую ГЭС , чтобы поднять уровень воды в Днепре. Так они, вероятно, хотят замедлить контрнаступление ВСУ, которое могло бы продолжаться уже на левом берегу Херсонщины.

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