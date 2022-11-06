Російські ЗМІ пишуть, що нібито одна ракета влучила у шлюз дамби, внаслідок чого є руйнування, інформує 24 канал. Пропагандисти цинічно заявляють, що українські військові нібито близько 10:00 випустили 6 ракет з установки HIMARS.
До теми Росіяни змінили акценти: Хлань пояснив, чому вони більше не говорять про Каховську ГЕС
ЗСУ попереджали про брехню окупантів
Росіяни традиційно заявили про "могутність" своєї ППО, мовляв, 5 ракет було збита, а одна таки влучила. Кремлівські ЗМІ заявляють, що влучання ракети в шлюз Каховської дамби "не спричинило критичних руйнувань".
Слід зазначити, що Генштаб ЗСУ повідомляв про цинічну брехню росіяни. Зокрема, 5 листопада абонентам російських мобільних операторів в окупованому Херсоні окупанти розсилали повідомлення з попередженням про нібито підготовку ЗСУ масованого обстрілу.
Людей закликали якнайшвидше покинути правобережну частину Херсона.
Росія погрожувала підірвати Каховську ГЕС
- Командувач російськими військами Сєргєй Суровікін заявляв, що Україна нібито готує масований удар по греблі Каховської ГЕС. У ЗСУ заявили, що відповідні заяви росіян можна вважати анонсом планів самої ж Росії.
- В Інституті вивчення війни підкреслили, що підрив Каховської ГЕС вигідний саме Росії. Зокрема, це може допомогти ворогові прикрити відхід.
- Та депутат Херсонської облради Сергій Хлань заявив, що підрив ГЕС радше нашкодить окупантам. В українській розвідці вважають, що наразі немає підстав переживати про підрив Каховської ГЕС.
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