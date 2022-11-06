Російські ЗМІ пишуть, що нібито одна ракета влучила у шлюз дамби, внаслідок чого є руйнування, інформує 24 канал. Пропагандисти цинічно заявляють, що українські військові нібито близько 10:00 випустили 6 ракет з установки HIMARS.

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ЗСУ попереджали про брехню окупантів

Росіяни традиційно заявили про "могутність" своєї ППО, мовляв, 5 ракет було збита, а одна таки влучила. Кремлівські ЗМІ заявляють, що влучання ракети в шлюз Каховської дамби "не спричинило критичних руйнувань".

Слід зазначити, що Генштаб ЗСУ повідомляв про цинічну брехню росіяни. Зокрема, 5 листопада абонентам російських мобільних операторів в окупованому Херсоні окупанти розсилали повідомлення з попередженням про нібито підготовку ЗСУ масованого обстрілу.

Людей закликали якнайшвидше покинути правобережну частину Херсона.

Росія погрожувала підірвати Каховську ГЕС

Командувач російськими військами Сєргєй Суровікін заявляв, що Україна нібито готує масований удар по греблі Каховської ГЕС. У ЗСУ заявили, що відповідні заяви росіян можна вважати анонсом планів самої ж Росії.

В Інституті вивчення війни підкреслили, що підрив Каховської ГЕС вигідний саме Росії. Зокрема, це може допомогти ворогові прикрити відхід.

Та депутат Херсонської облради Сергій Хлань заявив, що підрив ГЕС радше нашкодить окупантам. В українській розвідці вважають, що наразі немає підстав переживати про підрив Каховської ГЕС.

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