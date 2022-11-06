Українські захисники майстерно атакували бійців Путіна у Каховці. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Українські воїни знищили до 200 окупантів у Каховці

За уточненою інформацію, у Генштабі підтвердили ураження ворога за попередні декілька днів у Херсонській області.

Наші воїни вдарили по одній з будівель у Каховці. Там перебувало до 200 військовослужбовців російської армії.

Наслідки удару ворог ретельно приховує, в місті проводяться жорсткі адміністративно-поліцейські заходи,

– зазначили в Генштабі ЗСУ.

Також ворог зазнав втрат у селі Раденськ Олешківського району Херсонщини. Зокрема, наші бійці знищили велику колону бойової техніки ворога. Наразі втрати окупантів уточнують.

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