Українські захисники майстерно атакували бійців Путіна у Каховці. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
До речі На Херсонщині злетів у повітря склад з боєприпасами: як ЗСУ відпрацювали по окупантах
Українські воїни знищили до 200 окупантів у Каховці
За уточненою інформацію, у Генштабі підтвердили ураження ворога за попередні декілька днів у Херсонській області.
Наші воїни вдарили по одній з будівель у Каховці. Там перебувало до 200 військовослужбовців російської армії.
Наслідки удару ворог ретельно приховує, в місті проводяться жорсткі адміністративно-поліцейські заходи,
– зазначили в Генштабі ЗСУ.
Також ворог зазнав втрат у селі Раденськ Олешківського району Херсонщини. Зокрема, наші бійці знищили велику колону бойової техніки ворога. Наразі втрати окупантів уточнують.
Що відбувається на Херсонщині: останні новини
- Російські загарбники продовжують грубо порушувати закони та звичаї ведення війни. Окупанти знищують приватні цивільні катери на узбережжі Дніпра. Окрім того, двигуни та інше майно з плавзасобів бійці Путіна привласнюють собі.
- У Генштабі наголосили, що після затоплення цивільних суден частина пального потрапила в дельту Дніпра. Це безпосередньо загрожує екосистемі Національного природного парку "Нижньодніпровський".
- Зауважимо, що на Херсонщині злетів у повітря склад з ворожими боєприпасами. Про це повідомили в ОК "Південь"